سیاسة

مراسل كوردستان 24: طائرة مسيرة تستهدف مسلحين للعمال الكوردستاني في قضاء ماوت بالسليمانية

وسبق أن استهدفت تركيا عبر طائرتها الحربية ومسيّراتها الجوية قضاء ماوت والقرى المحيطة
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حدود قضاء ماوت | أرشيف
حدود قضاء ماوت | أرشيف
کوردستان طائرة مسيرة استهداف مسلحي العمال الكوردستاني قضاء ماوت السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24، مساء اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية كان يقلها مسلحان من حزب العمال الكوردستاني، في قضاء ماوت بالسليمانية، تسبب بقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأضاف أن "الاستهداف تم في منطقة وادي سويِيَلة بين قريتي كلالة وقاميش"، مبيناً أنه "تسبب بقتل أحد المسلحين وإصابة الآخر"، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وسبق أن استهدفت تركيا عبر طائرتها الحربية ومسيّراتها الجوية قضاء ماوت والقرى المحيطة، أسفرت في بعض المرات عن سقوط جرحى وإلحاق أضرار في ممتلكات القَرويين.

وتقول أنقرة إن عملياتها الجوية داخل إقليم كوردستان تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وتشير إلى أنهم يتمركزون في مناطق حدودية.

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