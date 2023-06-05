السفير البريطاني يؤكّد استمرار بلاده بالتعاون مع العراق في عدة مجالات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن سفير بريطانيا لدى بغداد، مارك براسون، عن وجود تعاونٍ بين بلاده والحكومة العراقية والبنك المركزي في مجال الفساد وغسيل الأموال.

جاء ذلك، في مؤتمرٍ صحفي عقده براسون في مركز الرافدين للحوار بمدينة النجف العراقية، أمس الأحد.

وأشار إلى أن زيارته إلى النجف "هي الأولى"، زار خلالها جامعة الكوفة وبحث مع مسؤوليها "التعاون بين المجلس الثقافي البريطاني والجامعة، خاصة في مجال اللغة الإنجليزية".

كما التقى أثناء زيارة مرقد الإمام علي (عليه السلام)، بالمرجع الديني الشيخ بشير النجفي وبحث معه عدة مواضيع منها حرية الأديان، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال براسون في المؤتمر الصحفي: "في عام 2014 كان هناك تعاون مع العراق لمواجهة تنظيم داعش ومازال التعاون مستمراً".

لافتاً إلى أن بلاده "وسّعت حجم التعاون مع العراق ليشمل مجالات أخرى كالاقتصاد والتجارة والتعليم والصحة".

وأكد في الوقت ذاته "دعم بلاده للحكومة العراقية الحالية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والخدمات العامة المتعددة".

مبيناً أنه "في المستقبل ستكون هناك مشاريع واعدة، خاصةً مع وجود شركات بريطانية تعمل في قطاع النفط والغاز العراقي".

إلى ذلك، أشار السفير البريطاني إلى وجود "اتفاقٍ استراتيجي بين البلدين أُبرِم عام 2021، وسيكون هناك اجتماعاً يكون جزء من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العديد من المجالات".

وأضاف "رغم وجود شركات بريطانية تعمل في العراق بمجال النفط والغاز؛ إلا أننا نرغب بجلب شركات إضافية أخرى، خاصة وأن هناك شركات تريد الاستثمار في العراق".

في سياقٍ متصل، أوضح براسون أن "هناك تعاوناً مع الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال".

إضافةً إلى وجود "تعاون في مجال الاقتصاد ودعم جهود الحكومة بالنسبة للاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب".