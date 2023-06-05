سیاسة

هيئة الإعلام تمنع شخصيتين عراقيتين من الظهور الإعلامي

قالت هيئة الإعلام والاتصالات إن وسائل الإعلام المحلية "تتحمّل التبعات القانونية المترتبة في حال الاستضافة"
author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
مبنى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
العراق هيئة الإعلام العراقية علاء النشوع عمر عبد الستار محمود

أربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وسائل الإعلام المحلية إلى عدم استضافة علاء النشوع وعمر عبد الستار محمود ومنعهما من الظهور الإعلامي.

جاء ذلك، في تعميمٍ أصدرته الهيئة، الأحد، وفقاً لصلاحياتها في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب الأمر (65) لسنة 2004.

وقررت الهيئة، وفقاً للتعميم، منع علاء النشوع من الظهور الإعلامي والاستضافة، بسبب ترويج وتبنّي أفكار وآراء حزب البعث المحظور دستورياً وقانونياً.

وذلك بحسب قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.

وقررت الهيئة أيضاً، منع عمر عبد الستار محمود من الظهور الإعلامي والاستضافة، وذلك "لظهوره على قناةٍ صهيونية، استناداً إلى قانون تجريم التطبيع  مع الكيان الصهيوني رقم 1 لعام 2022".

وقالت الهيئة في التعميم، الذي وصلت نسخة منه لـ كوردستان 24، إن وسائل الإعلام المحلية "تتحمّل التبعات القانونية المترتبة على ذلك في حال الاستضافة".

وعلاء النشوع، باحثٌ سياسي عراقي، تستضيفه وسائل الإعلام المحلية والعربية لتحليل الأوضاع في الشأن العراقي والمنطقة العربية.

وعمر عبد الستار محمود خبير علاقات دولية، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي السابق2005–2010، وفق ما كتبه في مدونته الخاصة، يظهر في منصاتٍ إعلامية متعددة لتحليل الأوضاع الداخلية في العراق والمنطقة.

تعميم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
تعميم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف