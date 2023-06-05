هيئة الإعلام تمنع شخصيتين عراقيتين من الظهور الإعلامي

أربيل (كوردستان 24)- دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وسائل الإعلام المحلية إلى عدم استضافة علاء النشوع وعمر عبد الستار محمود ومنعهما من الظهور الإعلامي.

جاء ذلك، في تعميمٍ أصدرته الهيئة، الأحد، وفقاً لصلاحياتها في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب الأمر (65) لسنة 2004.

وقررت الهيئة، وفقاً للتعميم، منع علاء النشوع من الظهور الإعلامي والاستضافة، بسبب ترويج وتبنّي أفكار وآراء حزب البعث المحظور دستورياً وقانونياً.

وذلك بحسب قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.

وقررت الهيئة أيضاً، منع عمر عبد الستار محمود من الظهور الإعلامي والاستضافة، وذلك "لظهوره على قناةٍ صهيونية، استناداً إلى قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لعام 2022".

وقالت الهيئة في التعميم، الذي وصلت نسخة منه لـ كوردستان 24، إن وسائل الإعلام المحلية "تتحمّل التبعات القانونية المترتبة على ذلك في حال الاستضافة".

وعلاء النشوع، باحثٌ سياسي عراقي، تستضيفه وسائل الإعلام المحلية والعربية لتحليل الأوضاع في الشأن العراقي والمنطقة العربية.

وعمر عبد الستار محمود خبير علاقات دولية، نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي السابق2005–2010، وفق ما كتبه في مدونته الخاصة، يظهر في منصاتٍ إعلامية متعددة لتحليل الأوضاع الداخلية في العراق والمنطقة.