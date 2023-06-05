مجمع سكني لإستيعاب أكثر من ألفي طالب جامعي في العاصمة أربيل

أربيل (كوردستان 24 ) - بكلفة اكثر من٢٢ مليون دولار، سيتم قريبا الانتهاء من العمل بمشروع المجمع السكني للطلبة بجامعة صلاح الدين في العاصمة أربيل، وذلك خلال الشهرين المقبلين.

وافاد المهندس المختص عبدالكريم جبار لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أن تمويل المشروع، الذي يقام على مساحة ٦٠ الف متر مربع،تم ضمن ميزانية البترو دولار، وسيستفاد منه اكثر من الفي طالب.

واضاف جبار ان المشروع يتالف من ثلاثة طوابق وثمانية مباني معززة بنظام اطفاء الحرائق، كما يتضمن مساحات توفر نشاطات رياضية وترفيهية.

من جهته قال المهندس طيب عمر، ان المباني تزود بالطاقة الكهربائية من خط ٣٣ ميغاوات، مما يؤمن الاحتياجات اليومية والضرورية للطلبة.

وياتي هذا المشروع كجزء من البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة في توفير بيئة مؤاتية للتعليم العالي والبحث العلمي.