وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد لإبرام مذكرتي تفاهم على المستويين الدبلوماسي والثقافي

أربيل (كوردستان24) -وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، اليوم الإثنين، الى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان ورد لكوردستان24، إن "مذكرتي تفاهم بين العراق وباكستان ستوقعان اليوم، الاولى في مجال اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة السفر والثانية في مجال التعاون الثقافي".

واضاف الصحاف، "سنشهد اليوم إفتتاح ملتقى رجال الاعمال العراقي الباكستاني".