سیاسة

وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد لإبرام مذكرتي تفاهم على المستويين الدبلوماسي والثقافي

author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان24) -وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، اليوم الإثنين، الى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان ورد لكوردستان24، إن "مذكرتي تفاهم بين العراق وباكستان ستوقعان اليوم، الاولى في مجال اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة السفر والثانية في مجال التعاون الثقافي".

واضاف الصحاف، "سنشهد اليوم إفتتاح ملتقى رجال الاعمال العراقي الباكستاني".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف