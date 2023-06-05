سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق

شهد الاجتماع، التباحث بشأن الوضع الداخلي في الإقليم وأهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة كوردستان والسفيرة السويدية
رئيس حكومة كوردستان والسفيرة السويدية
کوردستان مسرور بارزاني السفيرة السويدية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وبحث الجانبان، الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والسويد.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد رئيس حكومة كوردستان على أهمية وضرورة احترام الاتفاقيات بين الجانبين، بما يضمن حقوق الإقليم واستحقاقاته المالية والدستورية.

كما شهد الاجتماع، التباحث بشأن الوضع الداخلي في الإقليم وأهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان، وجدّد مسرور بارزاني التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد خلال العام الجاري.

من جانبها، أشارت السفيرة السويدية إلى أنه على الرغم من المشاكل والمعوقات، إلّا أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار جهود إعادة إعمار إقليم كوردستان وتنميته، ولا سيّما في أربيل.

وفي جانبٍ آخر من الاجتماع، تطرّق الجانبان إلى أهمية الارتقاء بوضع المرأة في كوردستان، وتكافؤ الفرص لها في مختلف المجالات.

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