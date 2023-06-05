نائبة عن الديمقراطي الكوردستاني: اليوم سيتم اطلاق سراح جميع المزارعين الكورد المعتقلين في سرگران

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، نجوى كاكائي، اليوم الاثنين، بأنه سيتم اطلاق سراح جميع المزارعين الكورد الذين تم اعتقالهم يوم امس من قبل قوات تابعة للجيش العراقي بناحية سرگران في محافظة كركوك.

وقالت كاكائي في تصريحات صحفية : "ان المزارعين الكورد الذين اعتقلوا في ناحية سرگران والبالغ عددهم (12) شخصاً سيتم اطلاق سراحهم اليوم".

واضافت "ساقوم بزيارة الى تلك المنطقة للتحقيق عن كثب في مشاكل هؤلاء المزارعين".

وكانت قوات تابعة للجيش العراقي، قد أقدمت يوم أمس الاحد، على اعتقال عدد من المزارعين الكورد في ناحية سرگران في محافظة كركوك.