العراق وباكستان توقعان مذكرة تفاهم لإعفاء التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم لإعفاء التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية بين العراق وباكستان.

وقال فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، إن "العلاقات مع باكستان قوية وبحثنا التعاون في المجال العسكري".

وشدد على "استمرارية التعاون الأمني مع باكستان، والبدء بالمشاورات السياسية معهم"، مشيراً إلى "توقيع مذكرة تفاهم مع باكستان بشأن إعفاء سمات الدخول للجوازات الدبلوماسية، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الثقافة ووزير الخارجية الباكستاني بشأن التعاون الثقافي".

وأشار إلى "السعي لتوقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل بشأن قدوم الزوار الباكستانيين إلى الأماكن المقدسة في العراق".

وأضاف: "نتطلع إلى علاقات مستقبلية قوية مع باكستان"، لافتاً إلى "تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانية على العراق".

من جانبه قال وزير الخارجيَّة الباكستاني، إن "زيارته إلى بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات"، مبيناً أن "العراق وباكستان ساهما في دعم السلام بالمنطقة".

وتابع: "نتطلع إلى فتح مركز للزائرين في كربلاء المقدسة"، منوهاً بأن "العراق صديق حقيقي لباكستان".

ووصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة رسمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري، وصل إلى بغداد في زيارة رسمية، يلتقي فيها عدداً من المسؤولين، مؤكداً "توقيع مذكرتي تفاهم بين العراق وباكستان".

وأوضح أن "المذكرة الأولى ستوقع في مجال إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية، فيما ستكون المذكرة الثانية في مجال التعاون الثقافي".