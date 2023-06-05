بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية واسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية لأمريكا

أربيل (كوردستان24)- اكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاثنين، أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية واسرائيل يندرج ضمن المصالح الامنية للولايات المتحدة.

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لاسرائيل في واشنطن "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين اسرائيل والسعودية".

واضاف "نستطيع وعلينا ان نؤدي دورا كاملا للمضي قدما في هذه المسألة"، لكنه تدارك أن "ليس لديه أي اوهام لجهة إمكان القيام بذلك سريعا او في شكل سهل".

وشدد على انه سيعمل على هذا الملف خلال زيارته للسعودية بين الثلاثاء والخميس.

يتوجه بلينكن الثلاثاء الى مدينة جدة السعودية على البحر الاحمر والى الرياض الاربعاء والخميس حيث يشارك خصوصا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي خطابه الاثنين، كرر بلينكن دعم الولايات المتحدة "الراسخ" للحليف الاسرائيلي الذي تقدم اليه واشنطن سنويا مساعدات بمليارات الدولارات، مجددا التأكيد ان ادارة جو بايدن ترى أن ايران هي التهديد الرئيسي لأمن الدولة العبرية.

وقال "إذا رفضت ايران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك ايران أسلحة نووية"، منددا بالانشطة العدوانية لايران "في المنطقة وخارجها".

كذلك، ندد بالعلاقات العسكرية المتنامية بين ايران وروسيا، مشيرا الى أن موسكو تزود طهران "أسلحة متطورة".