اقتصاد

الطاقة الدولية: اتفاق "أوبك+" سيزيد أسعار النفط عالمياً

وتشهد أسعار النفط الخام تراجعات دون توقعات كبار منتجي النفط البالغة 90 دولاراً بالمتوسط
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العالم الطاقة الدولية اتفاق أوبك+ ارتفاع أسعار النفط

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الإثنين، إن اتفاق تحالف "أوبك+" على تنفيذ تخفيضات في الإنتاج خلال عام 2024، ويسبقها خفض سعودي طوعي في يوليو تموز القادم، سيرفعان أسعار النفط عالمياً.

وذكر بيرول في مؤتمر لرؤساء شركات الطيران حول العالم بمدينة إسطنبول، أن قرار "أوبك+" بتمديد تخفيضات بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2024 "سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار".

إلا أن مدير وكالة الطاقة أكد أن العالم بحاجة إلى موازنة الطلب الصيني، والذي كان مصدر عدم اليقين الرئيسي للأسواق في الوقت الحالي.

وتشهد أسعار النفط الخام تراجعات دون توقعات كبار منتجي النفط البالغة 90 دولاراً بالمتوسط، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، المصنفة بأنها أكبر مستورد للخام عالمياً بأكثر من 12 مليون برميل يومياً.

ولمدة شهر واحد قابل للتمديد، أعلنت السعودية أمس الأحد عن خفض إنتاجها من الخام بمقدار مليون برميل يومياً، إلى جانب تخفيضاتها الحالية.

وقال بيرول: "مع توقع زيادة أسعار النفط وتشديد ميزان العرض والطلب في النصف الثاني من عام 2023، سيكون هذا القرار عاملاً آخر قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر".

وقال تحالف "أوبك+"، الأحد، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام إلزامياً، بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، خلال العام المقبل، من مستويات أكتوبر تشرين الأول 2022.

وذكر التحالف في بيان، أن مستوى إجمالي إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في التحالف، سيبلغ 40.46 مليون برميل يومياً، من مطلع العام المقبل وحتى نهايته، بدلاً من 41.86 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر.

 

المصدر: وكالة الأناضول

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