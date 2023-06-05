رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل القس فرانسيس جبرائيل شير

أربيل (كوردستان24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 5 حزيران (يونيو) 2023، برحيل القس فرانسيس جبرائيل شير، الشخصية الكلدانية المعروفة في شقلاوة.

وفيما يلي نص التعزية:

تلقينا ببالغ الحزن، نبأ رحيل الأب القس فرنسيس جبرائيل شير، الشخصية الكلدانية المعروفة في شقلاوة. ولا يسعنا هنا، إلا أن نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى رئاسة الكنيسة الكلدانية ولرئيس أساقفة ايبارشية أربيل الكلدانية وأسرة الفقيد الكريمة وذويه وأصدقائه ومحبيه ومعارفه، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان