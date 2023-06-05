سیاسة

فيدانت باتيل: واشنطن تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

وشدد على أن "تمرير الموازنة عامل رئيسي لازدهار العراق وإقليم كوردستان".
author_image أحمد حاجي
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل
کوردستان فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصدير النفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن واشنطن تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وبشأن أهمية تمرير مشروع الموازنة الاتحادية، أضاف باتيل، "أننا على تواصل دائم مع الأطراف" السياسية، مشدداً على أن "تمرير الموازنة عامل رئيسي لازدهار العراق وإقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "تمرير الموازنة الاتحادية" في مجلس النواب العراقي، "سيجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية والأجنبية إلى العراق وإقليم كوردستان".

في الرابع من نيسان أبريل 2023، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، عن إبلاغ السلطات التركية بإستئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان.

وذكرت وزارة النفط أن "شركة تسويق النفط العراقية سومو، أبلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من 13 أيار 2023".

وأشارت إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو"، لكن الجانب العراقي لا يزال بانتظار رد الجانب التركي لاستئناف التصدير.

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