نعوم تشومسكي لـ كوردستان24: ينبغي على الكورد أن يتحدوا لينتصروا على الظلم ويصلوا إلى الاستقلال

أربيل (كوردستان 24)- أكد الكاتب والمفكر والسياسي الأمريكي نعوم تشومسكي، اليوم الإثنين، أنه ينبغي على الكورد أن يتحدوا لينتصروا على الظلم ويصلوا إلى الاستقلال.

وقال نعوم تشومسكي في مقابلة مع كوردستان24، "من خلال التوحد وتجنب الانقسامات، يمكن للكورد حماية أنفسهم من المشاكل الموجودة في الشرق الأوسط، وتحديد مستقبلهم ومصيرهم".

وأضاف: "تعرض الكورد إلى الظلم والاضطهاد" في أجزاء كوردستان الأربعة، مشيراً إلى أنهم "بوحدتهم يمكنهم اختيار طريق سلمي لتحقيق الاستقلال".

ولفت إلى أن "سياق الدول التي انقسم الكورد فيما بينها مختلف، على سبيل المثال، فإن سياق العراق يختلف عن سياق تركيا، كذلك فإن سياق تركيا يختلف عن سياق سوريا".

وشدد على أنه "ينبغي على الكورد توحيد الصف والخطاب لمواجهة الظلم الذي تعرضوا له، وأن يجدوا طريقاً سلمياً لتحقيق الاستقلال".

وأشار إلى أن "الكورد في العراق وسوريا مستقلون إلى حد ما، لكن وضعهم أكثر تعقيداً في تركيا"، مؤكداً أن "السبيل الوحيد للتغلب على حقبة القمع والظلم هو التوحد".

وبخصوص علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية، قال تشومسكي، إن "الكورد لديهم مقولة يرددونها دوماً: لا أصدقاء سوى الجبال"، مبيناً "يجب على الكورد أن لا يعتمدوا بشكل كلي على الولايات المتحدة".

وأضاف "رأينا في عام 2019 كيف انسحبت الولايات المتحدة من شمال سوريا، وفتحت الحدود أمام تركيا لمهاجمة الكورد".

وأكد أن "الكورد في العراق قدموا الآلاف من الضحايا، وتم ظلمهم على يد الحكومات العراقية المتعاقبة، ودمرت الآلاف من قراهم، بينما كانت الحكومة العراقية تؤمِّنُ نسبة 85% من سلاحها من أمريكا".

وختم "يمكن للكورد أن يستفيدوا من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لهم خلال هذه المرحلة"، مشدداً على أن "الاعتماد الكلي على واشنطن مجرد خيال ووهم".

وولد أفرام نعوم تشومسكي يوم 7 ديسمبر كانون الأول عام 1928 في حي "أوك لين" الشرقي بمدينة فيلاديلفيا (ولاية بنسلفانيا الأمريكية)، لعائلة يهودية يسارية الفكر، والده ينحدر من أوكرانيا ووالدته من بلاروسيا.

بدأ تشومسكي دراسته في مدرسة أوك لين كونتري، وأكمل المرحلة الثانوية في مدرسة سنترال بمدينة فيلاديلفيا، وحصل على البكالوريوس في الفلسفة واللسانيات من جامعة بنسلفانيا عام 1949.

كما نال شهادة الماجستير عام 1951 بأطروحته "الصيغ الصرفية في العبرية"، والدكتوراه في اللغويات من نفس الجامعة 1955.

ألف تشومسكي أكثر من مائة كتاب حول اللغة ووسائل الإعلام والسياسة والحروب، أهمها كتاب صدر عام 1966 بعنوان "مواضيع في نظرية القواعد التوليدية"، و"اللغة والعقل" عام 1968.

وأصدر عام 1969 أول كتاب سياسي بعنوان "سلطة أمريكا والبيروقراطيين الجدد"، إضافة إلى كتبه: "حياة منشق"، و"الحادي عشر من سبتمبر"، و"هيمنة الإعلام"، و"القوة والإرهاب".