رئيس حكومة كوردستان يفتتح معرض "هايتكس" للتكنولوجيا بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يفتتح اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرض "هايتكس 2023" للتكنولوجيا بأربيل.

ويعدُّ هذا المعرض الذي يستمر لأربعة أيام، بمثابة أسبوعٍ للتكنولوجيا يُعرَض فيه أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا.

وهي المرة الرابعة التي تحتضن فيها أربيل هذا المعرض الذي تشارك بنسخته الحالية 121 شركة من 20 دولة.

ويتكوّن المعرض الذي يستمر لغاية الـ 9 يونيو حزيران الجاري، من أربعة أقسام رئيسية هي المعارض، المؤتمرات، نجوم المستقبل وركن المؤثرين.