سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يفتتح معرض "هايتكس" للتكنولوجيا بأربيل

هي المرة الرابعة التي تحتضن فيها أربيل هذا المعرض الذي تشارك بنسخته الحالية 121 شركة من 20 دولة
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني معرض هايتكس

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يفتتح اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرض "هايتكس 2023" للتكنولوجيا بأربيل.

ويعدُّ هذا المعرض الذي يستمر لأربعة أيام، بمثابة أسبوعٍ للتكنولوجيا يُعرَض فيه أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا.

وهي المرة الرابعة التي تحتضن فيها أربيل هذا المعرض الذي تشارك بنسخته الحالية 121 شركة من 20 دولة.

ويتكوّن المعرض الذي يستمر لغاية الـ 9 يونيو حزيران الجاري، من أربعة أقسام رئيسية هي المعارض، المؤتمرات، نجوم المستقبل وركن المؤثرين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف