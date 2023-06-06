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بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا.. المياه تغمر المنطقة وبدء عمليات الإجلاء

author_image مظفر مزوري
العالم روسيا اوكرانيا سد كاخوفك توليد الكهرباء انفجارات الجيش الاوكراني الجيش الروسي

أربيل (كوردستان24)- دمر جزء من سد كاخوفكا لتوليد الكهرباء في مناطقة خيرسون التي تقع تحت سيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا الثلاثاء جراء انفجارات تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتحمل مسؤوليتها.

وأعلن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف على تلغرام أن "ضربات عدة استهدفت سد كاخوفكا" ليل الإثنين الثلاثاء مؤكدا أنها دمرت صمامات بوابات السد وتسببت في "دفق مياه خارج عن السيطرة".

من جهته، اتهم الجيش الأوكراني في بيان روسيا بتدبير انفجار على السد، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن، على ما أعلن رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام، منددا بـ"جريمة حرب".

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