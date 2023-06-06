زيلينسكي يعلّق على تدمير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية تستخدم كل متر من الأراضي الأوكرانية لتنفيذ ما أسماها بـ "خطط موسكو الإرهابية".

جاء ذلك، في أول تعليقٍ لـ زيلينسكي بعد تدمير جزءٍ من سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، معتبراً أن ذلك "يؤكد للعالم كله على وجوب طرد القوات الروسية من كل مكان في أوكرانيا".

معتبراً أن انتصار أوكرانيا هو فقط الذي سيعيد الأمن للمنطقة.

وأشار زيلينسكي أنه دعا مجلس الأمن القومي والدفاع إلى الانعقاد اليوم، موجهاً نداءَه للأوكرانيين بعدم الاستماع سوى للمعلومات الرسمية.

وقالت كييف فجر اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت سد نوفا كاخوفكا الذي يستخدم لتوليد الطاقة وبه محطة للطاقة الكهرومائية.

وتتخوّف كييف من حدوث أزمة طاقة بالتزامن مع خطر حدوث فيضان إثر تدمير خزان بمستويات مياه هي الأعلى منذ 30 عاماً.

من جانبه قال عمدة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف المعيّن من قبل موسكو، إن الضربة التي تعرَّض لها السد أصابت الجزء العلوي منه ولم تُحدِث أضراراً بالغة.

مؤكداً أن هَيكل السد ما زال سليماً.

وقال ليونتييف في تصريح لوكالةٍ روسية، إن مستوى المياه ارتفع 2.5 متر في مجرى النهر، موجهاً تحذيراً من أن الفيضانات قد تصل إلى مستويات خطرة تتطلب إخلاء المدينة.