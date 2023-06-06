إغلاق 13 محطة وقود في أربيل بسبب بيع البنزين الرديء
أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، إغلاق 13 محطة وقود في مدينة أربيل، بسبب بيعها البنزين الرديء.
وقال عبد الحميد في تصريحٍ صحفي: "بسبب بيع بنزينٍ ذات نوعيةٍ رديئة وعدم الامتثال للإردشات، تم إغلاق 13 محطة وقود في أربيل وسيواجه أصحابها إجراءات قانونية".
وأضاف: "من بين 132 محطة تم تفتيشها في الفترة ما بين 13 مارس آذار الفائت و1 يونيو حزيران الجاري، تم معاقبة 13 محطة".
وبحسب قائممقام أربيل، المحطات التي طالتها عقوبة الإغلاق هي:
1. محطة ڕۆڤە
2. محطة هاونیشتیمان
3. محطة ڕەوا 1
4. محطة ڕەوا 2
5. محطة کوردستان
6. محطة ئارام
7. محطة سیار
8. محطة هاوینە هەوار
9. محطة ڕێگای بەحرکە
10. محطة کانی
11. محطة ڕزگاری
12. محطة کەرکووك
13. محطة ڕۆژ