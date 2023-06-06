إغلاق 13 محطة وقود في أربيل بسبب بيع البنزين الرديء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، إغلاق 13 محطة وقود في مدينة أربيل، بسبب بيعها البنزين الرديء.

وقال عبد الحميد في تصريحٍ صحفي: "بسبب بيع بنزينٍ ذات نوعيةٍ رديئة وعدم الامتثال للإردشات، تم إغلاق 13 محطة وقود في أربيل وسيواجه أصحابها إجراءات قانونية".

وأضاف: "من بين 132 محطة تم تفتيشها في الفترة ما بين 13 مارس آذار الفائت و1 يونيو حزيران الجاري، تم معاقبة 13 محطة".

وبحسب قائممقام أربيل، المحطات التي طالتها عقوبة الإغلاق هي:

1. محطة ڕۆڤە

2. محطة هاونیشتیمان

3. محطة ڕەوا 1

4. محطة ڕەوا 2

5. محطة کوردستان

6. محطة ئارام

7. محطة سیار

8. محطة هاوینە هەوار

9. محطة ڕێگای بەحرکە

10. محطة کانی

11. محطة ڕزگاری

12. محطة کەرکووك

13. محطة ڕۆژ