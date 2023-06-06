اقتصاد

إغلاق 13 محطة وقود في أربيل بسبب بيع البنزين الرديء

من بين 132 محطة تم تفتيشها في الفترة ما بين 13 مارس آذار الفائت و1 يونيو حزيران الجاري، تم معاقبة 13 محطة
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صورة لإحدى محطات الوقود في أربيل (تعبيرية- أرشيف)
صورة لإحدى محطات الوقود في أربيل (تعبيرية- أرشيف)
کوردستان محطة وقود أربيل نبز عبد الحميد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، إغلاق 13 محطة وقود في مدينة أربيل، بسبب بيعها البنزين الرديء.

وقال عبد الحميد في تصريحٍ صحفي: "بسبب بيع بنزينٍ ذات نوعيةٍ رديئة وعدم الامتثال للإردشات، تم إغلاق 13 محطة وقود في أربيل وسيواجه أصحابها إجراءات قانونية".

وأضاف: "من بين 132 محطة تم تفتيشها في الفترة ما بين 13 مارس آذار الفائت و1 يونيو حزيران الجاري، تم معاقبة 13 محطة".

وبحسب قائممقام أربيل، المحطات التي طالتها عقوبة الإغلاق هي:

1. محطة ڕۆڤە

2. محطة هاونیشتیمان

3. محطة ڕەوا 1

4. محطة ڕەوا 2

5. محطة کوردستان

6. محطة ئارام

7. محطة سیار

8. محطة هاوینە هەوار

9. محطة ڕێگای بەحرکە

10. محطة  کانی

11. محطة  ڕزگاری

12. محطة کەرکووك

13. محطة  ڕۆژ

 

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