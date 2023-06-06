مديرية السدود بدهوك تعلن قُرب الانتهاء من بناء سدّ ثانٍ في المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية السدود بدهوك، اليوم الثلاثاء، عن قُرب الانتهاء من بناء سدٍ جديد هو الثاني في المحافظة بعد سد دهوك الذي أُنجِز عام 1988.

حيث من المقرر أن تنتهي مديرية السدود من مشروع سد " گەلیی بەنداوا" بمنطقة "سيميل" بسعة 6 ملايين متر مكعب من المياه، ليكون السد الثاني في المحافظة.

وقال مدير سدود محافظة دهوك، فرهاد محمد، "سينتهي هذا المشروع بعد سد (خنس) في دهوك، بتكلفة 7 مليار دينار تخصص من موازنة حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف: "توقف العمل في السد منذ عام 2015، بعد إنجاز نحو 37 % منه، والآن يجري العمل على إكماله من قبل مكتب هندسة المشاريع ومديرية سد دهوك، على أن يكون بسعة ستة ملايين متر مكعب من المياه".

ويوجد في المحافظة، سد دهوك على نهر دهوك بارتفاعٍ يبلغ 60.5 م عن الأرض الطبيعية، و64 م من خندق الأساس، بطول قمة السد 613 متراً وعرض 9 أمتار بمنسوب 619.73 فوق سطح البحر.

ودخل سد دهوك في الخدمة عام 1988، وتبلغ سعة التخزين الحي 47.51 مليون متر مكعب، بينما تبلغ سعة التخزين الميتة 4.39 مليون متر مكعب.

يتضمن العمل به إنشاء قناة مبطّنة بطول 14.650 كيلومترا وذلك لإرواء أراضي تقدّر مساحتها ب 16000 دونم والغرض من إنشاء القناة هو أخذ مياه الإرواء من مؤخر نفق الري في سد دهوك لتغذية 27 مأخذاً إنبوبياً متفرعاً لإرواء أراضي المشروع.