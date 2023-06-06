رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 حزيران (يونيو) 2023، السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إميليا جورجيفا.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجدد رئيس الحكومة رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع سويسرا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مختلف المجالات.

من جانبها، أشارت السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إلى التقدم الحاصل في مسيرة الإعمار والبناء في إقليم كوردستان.

كما أعربت عن استعداد بلادها لتوطيد العلاقات مع الإقليم، ولا سيّما في المجالات الصناعية والتبادل التجاري.

وفي سياق الاجتماع ذاته، جرت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أهمية ضمان واحترام حقوق الإقليم المكفولة دستورياً.

إلى جانب تسليط الضوء على وضع مخيمات النازحين واللاجئين في الإقليم وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية إلى مساكنهم، فضلاً عن بحث الآثار السلبية للتغير المناخي وضرورة الحفاظ على الموارد المائية.