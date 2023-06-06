سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفيرة السويسرية
رئيس حكومة إقليم كوردستان والسفيرة السويسرية
کوردستان مسرور بارزاني إقليم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 حزيران (يونيو) 2023، السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إميليا جورجيفا.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات الأوضاع العامة في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وجدد رئيس الحكومة رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع سويسرا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مختلف المجالات.

من جانبها، أشارت السفيرة السويسرية لدى العراق والأردن إلى التقدم الحاصل في مسيرة الإعمار والبناء في إقليم كوردستان.

كما أعربت عن استعداد بلادها لتوطيد العلاقات مع الإقليم، ولا سيّما في المجالات الصناعية والتبادل التجاري.

وفي سياق الاجتماع ذاته، جرت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أهمية ضمان واحترام حقوق الإقليم المكفولة دستورياً.

إلى جانب تسليط الضوء على وضع مخيمات النازحين واللاجئين في الإقليم وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية إلى مساكنهم، فضلاً عن بحث الآثار السلبية للتغير المناخي وضرورة الحفاظ على الموارد المائية.

FR
T
IUY

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف