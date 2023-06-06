أمن

تركيا| المدعي العام في ماردين يقترح السجن المؤبّد لقَتَلة 5 من مواطني دهوك

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الضحايا الخمس
الضحايا الخمس
ترکیا ماردين تركيا جريمة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم مكتب المدّعي العام في مدينة ماردين التركية، اقتراحاً للمحكمة بفرض عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة لثلاثة مدانين في قضية مقتل 5 أشخاصٍ من مواطني دهوك.

وقالت مصادر مطّلعة، إن النيابة العامة في ماردين طلبت من المحكمة إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة لثلاثة أشخاص أُدينوا بارتكاب جريمة قتل 5 من  مواطني إقليم كوردستان.

المصادر ذاتها أكّدت لـ كوردستان 24، أن النيابة العامة طلبت أيضاً في ذات القضية، فرض عقوبة الحبس لفترةٍ تتراوح بين 11 إلى 18 عاماً للمدانين الثلاثة بتهمة السرقة.

كما اقترحت فرض عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 5 و12 عاماً، بحق متّهمٍ آخر ضالعٍ في ارتكاب الجريمة.

وتعرّض خمسة مواطنين من محافظة دهوك لكمينٍ مسلّح في الـ 19 ديسمبر كانون الأول على طريق مدينة نصيبين، وذلك خلال تواجدهم في تركيا بغرض العلاج.

وتسبب الهجوم بمقتل المواطنين الخمسة، معظمهم كبار السن.

وبعد مرور ساعات على الحادثة، ألقت الشرطة التركية القبض على عددٍ من المشتبهين بهم، بينهم اثنان من الجناة الرئيسيين اللذَين اعترفا فيما بعد بجريمتهما في المحكمة.

 

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