فيان صبري: مستحقات إقليم كوردستان المالية غير قابلة للمساومة

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، ان المطالب وجمع التواقيع لعقد جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، كان الهدف منها عقد الجلسة قبل بدء العطلة التشريعية، مشيرةً الى ان هيئة رئاسة البرلمان حددت الخميس موعداً لعقد الجلسة لهذا السبب.

وقالت د. فيان صبري في تصريحات صحفية : "تم جمع تواقيع 100 نائب لعقد جلسة البرلمان، وحددت رئاسة البرلمان الخميس المقبل موعداً لعقد هذه الجلسة، وذلك لأن العطلة التشريعة للمجلس تبدأ يوم الجمعة المصادف 9-6-2023" .

وحول الاتفاق مع ائتلاف إدارة الدولة بخصوص المواد التي تخص إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، قالت صبري: " ان المباحثات مستمرة لحين الوصول الى نتيجة تكون مرضية ومقبولة لدى حكومة الإقليم".

مشددة، انه "لن تكون هناك مساومات على مستحقات الشعب الكوردستاني، وسنحاول الحصول على مستحقاتنا الدستورية برؤية وحل وسط مقبول لدى الجميع".

وكان مجلس النواب العراقي قد حدد يوم الخميس الثامن من شهر حزيران الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.

يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن "قلق عميق"، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها "تماماً".

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته"، مبيناً أن "الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها