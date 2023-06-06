رقمنة تسجيل الشركات تخلق فرص عمل جديدة للخريجين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - قال مدير عام تسجيل الشركات في إقليم كوردستان بلند محمد، إن رقمنة عمليات التسجيل ستخلق فرصاً جديدة للعمل لخريجي الجامعات والشباب وذي الدخل المحدود.

وبين محمد، أن «هذا النظام الجديد يوفر خدمة تسجيل الشركات بشكل الكتروني فلم يعد الأمر يستغرق الكثير من الوقت والتكلفة كما كان».

وأضاف: «كما أن العملية أصبحت أرخص بنسبة 80% من ذي قبل، حيث أن تكلفة الأعمال في الماضي كانت تبلغ أكثر من مليون وخمسمائة ألف دينار، بينما لا تبلغ الآن مع اتباع هذا النظام سوى مائة وخمسون ألف دينار، تتضمن الكلفة الإجمالية لتسجيل الشركة والاسم التجاري».

محمد أشار إلى أن «النظام الجديد يتمتع بالعديد من المزايا، منها خلق فرص جديدة للعمل لخريجي الجامعات والشباب وذي الدخل المحدود».

وأوضح أنه «من خلال التسجيل البايومتري، ووفقا للمادة (121) من قانون الشركات يجب أن يكون الموظفون في القطاع العام من المؤهلين وخريجي الجامعات، بهدف توفير مزيد من فرص العمل للخريجين في إقليم كوردستان، وذلك للوصول إلى أكبر قدر من الشفافية والتقليل من الروتين والبيروقراطية في التعاملات، مما يسهل تسيير معاملات المواطنين».

وتابع: «كما يمكن للمواطنين زيارة المديرية العامة لتسجيل الشركات، وتقديم المستندات الأصلية للحصول على شهادة تسجيل شركة أو اسم تجاري».

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد أكد أن التشكيلة الحكومية التاسعة ستفي بوعودها في بناء مستقبل رقمي للإقليم.