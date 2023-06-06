سیاسة

عيسى: طالبنا السوداني بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم عن شهر أيار

من الضروري أن تتفق الأطراف السياسية في إدارة تحالف الدولة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد
author_image Kurdistan24 اربیل
فارس عيسى
فارس عيسى
کوردستان فارس عيسى الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي الخميس المقبل للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقال عيسى في تصريحٍ لمراسل كوردستان 24: "سنبذل قصارى جهدنا لحل القضايا المتعلقة بحصة إقليم كوردستان خلال هذين اليومين".

وأشار رئيس ممثلية حكومة كوردستان إلى أنه من الضروري أن تتفق الأطراف السياسية في إدارة تحالف الدولة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد.

وقال: "ليس لدينا خيار آخر سوى تنفيذ الاتفاق".

وحول مخصصات رواتب موظفي إقليم كوردستان، أوضح عيسى أن الـ "400 مليار دينار التي ترسلها بغداد إلى كوردستان على شكل قروض، في حال الموافقة على مشروع قانون الموازنة سيتم اقتطاعها من حصة الإقليم".

وأكّد عيسى أنهم التقوا الاسبوع الماضي برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وطلبوا منه إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الإقليم عن شهر مايو أيار الفائت.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف