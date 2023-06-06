عيسى: طالبنا السوداني بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم عن شهر أيار

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي الخميس المقبل للتصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقال عيسى في تصريحٍ لمراسل كوردستان 24: "سنبذل قصارى جهدنا لحل القضايا المتعلقة بحصة إقليم كوردستان خلال هذين اليومين".

وأشار رئيس ممثلية حكومة كوردستان إلى أنه من الضروري أن تتفق الأطراف السياسية في إدارة تحالف الدولة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد.

وقال: "ليس لدينا خيار آخر سوى تنفيذ الاتفاق".

وحول مخصصات رواتب موظفي إقليم كوردستان، أوضح عيسى أن الـ "400 مليار دينار التي ترسلها بغداد إلى كوردستان على شكل قروض، في حال الموافقة على مشروع قانون الموازنة سيتم اقتطاعها من حصة الإقليم".

وأكّد عيسى أنهم التقوا الاسبوع الماضي برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وطلبوا منه إرسال الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الإقليم عن شهر مايو أيار الفائت.