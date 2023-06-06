الهجرة تعلن إطلاق الدفعة الأولى من المنحة المالية للعائلات المندمجة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو يوم الثلاثاء، عن اطلاق الدفعة الأولى من المنحة المالية للعوائل المندمجة.

وقالت وزارة الهجرة في بيان، ان "وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو اعلنت عن اطلاق الدفعة الاولى من المنحة المالية للعوائل المندمجة في المحافظات".

وبينت، ان "ذلك جاء اثر الزيارات الميدانية التي أجرتها الوزيرة الى محافظات البلاد ولقاءاتها بالمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح".

وأكدت جابرو بحسب البيان، ان "الدفعة الاولى شملت 1128 عائلة"، موضحة ان "هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم اللامحدود التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تخفيف معاناة العوائل وتشجيعا للاندماج وانهاء ملف النزوح".