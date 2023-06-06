رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً يابانياً

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 حزيران (يونيو) 2023، وفداً يابانياً ضم كلاً من مساعد وزير الخارجية الياباني مسؤول شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كانسوكي ناغاوكا، والسفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، وممثلي عدد من الشركات اليابانية.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بزيارة الوفد الياباني إلى إقليم كوردستان، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، ولا سيّما في مجال استثمار الثروة البشرية وتنشئة الأجيال الجديدة وتحفيز قدراتها على الابتكار والإبداع، مبيناً: أن تجربة اليابان بهذا الصدد تعد نموذجاً يستحق التقدير والإعجاب، ويمكننا الاستفادة منها بشكل كبير.

وأكد الوفد الياباني وجود فرص كثيرة ومواتية لتعزيز الاستثمار الياباني في إقليم كوردستان الذي حقق تقدماً كبيراً في مجالات البناء وإعادة الإعمار خلال السنوات الأخيرة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان في مجالات النقل والمواصلات والزراعة والتعليم والصناعة.