بعد رحيله عن الريال... بنزيمة يوقع مع نادي الاتحاد السعودي لثلاث سنوات

أربيل (كوردستان24)- سيحط نجم كروي عالمي آخر رحاله في السعودية، مع انتقال الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق وأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات، حسبما قال الثلاثاء مصدر في نادي مدينة جدة.

وتعد هذه ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها أندية المملكة منذ مطلع العام، بعد ضم النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يجري نادي الهلال مفاوضات مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بذلك، يغدو بنزيمة (35 عاما) وهو أفضل لاعب في العالم للعام 2022، ثاني أكبر الصفقات التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع 2023، بعد أن ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

كذلك، يجري نادي الهلال السعودي في الوقت الحالي مفاوضات مباشرة مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في السياق، ذكر المصدر المقرب من المفاوضات: "بنزيمة وقّع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءا من الموسم المقبل". ولم تكشف نفس الجهة عن قيمة الصفقة التي كان التلفزيون السعودي الرسمي وصفها الأحد بأنها "قياسية".

بدورها، ذكرت الصحف الإسبانية أن بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

ويأمل الاتحاد أن يساعده بنزيمة، الفائز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني، خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقبلة المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في السعودية.