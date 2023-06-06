سیاسة

العراق والسعودية يبحثان تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي

author_image سوار أحمد
العراق السعودية العراق العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي العراقيّ السعوديّ.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وتعزيز سُبُل التعاون المُشترَك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بشأن التعاون العراقيّ السعوديّ".

وأضاف، أن "الجانبين اتفقا على المُضي قُدمًا في تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وتعزيزها بما يخدم مصلحة شعبيّ البلدين الشقيقين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف