العراق والسعودية يبحثان تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي

أربيل (كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي العراقيّ السعوديّ.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة وتعزيز سُبُل التعاون المُشترَك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بشأن التعاون العراقيّ السعوديّ".

وأضاف، أن "الجانبين اتفقا على المُضي قُدمًا في تطوير العلاقات بين بغداد والرياض وتعزيزها بما يخدم مصلحة شعبيّ البلدين الشقيقين".