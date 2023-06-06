كوردستان تعلن استئناف العمل بمشروع سد في دهوك سعته 6 ملايين متر مكعب من المياه

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، استئناف العمل بمشروع إنشاء سد في دهوك لخزن 6 ملايين متر مكعب من المياه.

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بأنه "بدأت أعمال التنفيذ لمشروع سد كلي بنداوا في قضاء سيميل، ليصبح بعد استكماله ثاني السدود الصغيرة في محافظة دهوك".

وقال مدير السدود في محافظة دهوك، فرهاد محمد، إن "هذا السد هو الثاني بعد سد خنس في دهوك، وتبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات دينار".

وتوقف العمل في السد منذ عام 2015 بعد إنجاز 37 بالمئة من المشروع.

وأكد محمد "استئناف أعمال التنفيذ في السد من قبل دائرة هندسة المشاريع ومديرية سدود دهوك، وباكتماله سيتم تخزين 6 ملايين متر مكعب من المياه فيه".