اقتصاد

كوردستان تعلن استئناف العمل بمشروع سد في دهوك سعته 6 ملايين متر مكعب من المياه

author_image سوار أحمد
کوردستان حكومة كوردستان سد دهوك

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، استئناف العمل بمشروع إنشاء سد في دهوك لخزن 6 ملايين متر مكعب من المياه. 

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، بأنه "بدأت أعمال التنفيذ لمشروع سد كلي بنداوا في قضاء سيميل، ليصبح بعد استكماله ثاني السدود الصغيرة في محافظة دهوك".

وقال مدير السدود في محافظة دهوك، فرهاد محمد، إن "هذا السد هو الثاني بعد سد خنس في دهوك، وتبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات دينار". 

وتوقف العمل في السد منذ عام 2015 بعد إنجاز 37 بالمئة من المشروع.

وأكد محمد "استئناف أعمال التنفيذ في السد من قبل دائرة هندسة المشاريع ومديرية سدود دهوك، وباكتماله سيتم تخزين 6 ملايين متر مكعب من المياه فيه".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف