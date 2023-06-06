تفكيك ثلاث شبكات لتجارة المُخدرات في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإقليم كوردستان يوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، تفكيك ثلاث شبكات لتجارة المُخـ درات مكونة من 10 أشخاص.

وذكرت المديرية في بيان، إنه "بعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية، تم يومي 4 و5 من حزيران الجاري، اعتقال ثلاث مجاميع لتجارة المواد المخدرة مكونة من 10 أشخاص".

وأفاد البيان بأن، "إحدى تلك المجاميع حاولت استخدام النساء والفتيات لنشر المواد المخدرة الخطيرة وزيادة عدد المتعاطين".

وأشار إلى فتح أضابير التحقيق مع جميع المعتقلين الذين اعترفوا بجريمتهم وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبتهم.

وأعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، في 29 أيار 2023، اعتقال مئات المتهمين بتجارة وتعاطي المُـخدرات إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.