سیاسة

المالية الإتحادية تنفي إجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة

author_image سوار أحمد
العراق وزارة المالية الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- نفت وزيرة المالية الإتحادية طيف سامي، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، أنباء اجراء مناقلات "حكومية" على مشروع قانون الموازنة، ملوحة باللجوء الى الطعن بالموازنة في حال تغيير فقراتها وإقرارها نيابياً.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان، إن "وزيرة المالية طيف سامي تنفي المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي(قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة 2023 ) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجرائها".

وأضاف البيان، أن "وزيرة المالية تؤكد عكس ما ذُكر، فقد أولت اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أن "الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".

وأكدت الوزيرة على ان "ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج  الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي ، وان اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".

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