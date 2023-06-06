الصحة العراقية تنفي تصريحا بفقدان السيطرة على الحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الصحة العراقية، صدور تصريح منسوب للسيد مدير عام دائرة الصحة العامة، ذكر فيه فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية.

وتؤكد الوزارة قدرة واستعداد مؤسساتها الصحية لعلاج اي حالات وبائية واعتماد الوزارة لبروتوكول علاجي فعّال تماثلت من خلاله عشرات الحالات بالحمى النزفية للشفاء التام وخصوصا اذا ما شُخّصت في وقت مبكر، ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات في هذا العام عن العام الماضي بنسبة 25 بالمئة.

وأكدت ان السيطرة على هذا المرض ممكنة جدا ويتطلب التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة من خلال تكثيف حملات رش المبيدات من قبل دوائر البيطرة ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات او داخل المحافظة اضافة الى اهمية معالجة ظاهرة الجزر العشوائي.

ودعت الوزارة المواطنين، الى اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات ولحومها قبل الطبخ، لان اللحم بعد الطبخ يصبح سليم ولا خوف منه فالحرارة تقتل كل المايكروبات والجراثيم ان وجدت.

وأشارت الوزارة بأنها تحتفظ بحق الرد القانوني لمحاسبة الجهات التي تثير الشائعات غير الدقيقة والتي تهدد الأمن الصحي للبلد .