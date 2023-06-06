سیاسة

أمن أربيل يعتقل متَهَمين بارتكاب جريمة قتل في الأنبار

author_image سوار أحمد
کوردستان الاسايش اعتقال جريمة قتل الأنبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات أسايش أربيل، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، اعتقال متَهَمين اثنين بارتكاب جريمة قتل في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، قبل أن يلوذا بالفرار إلى أربيل. 

وأفادت قوات الأسايش في بيان "بعد تلقينا معلومات عن وجود مطلوبين اثنين بجريمة قتل مواطن من قبل محكمة تحقيق حديثة بمحافظة الأنبار، وهروبهما إلى إقليم كوردستان وإقامتهما في أريبل، قامت فرقنا في مديرية أسايش أربيل، بالبدء بالتحقيقات من أجل تحديد مكانهما". 

وأضافت "في هذا الإطار، تمكنّا اليوم من اعتقال المتهمين (ع.أ.ب) و (ح.أ.ب) في قرية على مشارف أربيل، استناداً إلى أمر إلقاء قبض صادر من قاضي التحقيق".

وتم ضبط سلاح من نوع "مسدس" كان بحوزتهما، خلال اعتقال المتهمين.

وذكر البيان، أن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

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