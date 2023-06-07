زعيم فاغنر يصعّد خلافه مع الجيش الروسي

أربيل (كوردستان 24)- صعّد زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، الخلاف مع قيادة الجيش الروسي، بعد زعمه بأن الأخير يستخدم ما أسماها بـ "القوة المميتة" ضد مجموعته التي تحارب في أوكرانيا.

يأتي ذلك، وسط تكهّناتٍ بتحوّل الخلاف بين فاغنر والجيش الروسي في أوكرانيا إلى ما يشبه المواجهة، تزامناً مع تعرض سد كاخوفكا لـ "تخريب متعمد".

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وقال بريغوجين إن القوات الحكومية الروسية "استخدمت قوة متعمدة ومميتة مرة أخرى على وحدات فاغنر"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وفي الوقت الذي اعتمدت فيه روسيا على المجموعة العسكرية للسيطرة على مدينة باخموت في الأشهر الأخيرة، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن معظم قوات فاغنر انسحبت من باخموت.

وهاجم رئيس مجموعة فاغنر لفظياً مراراً كبار الضباط العسكريين الروس لما وصفه بالفشل في ساحة المعركة، كما اتهم وحدات الجيش الروسي النظامية بعدم الكفاءة وترك مواقعها.