واشنطن تفرض عقوبات على داعمي أنشطة الدفاع الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شبكة توريد تدعم أنشطة وزارة الدفاع الإيرانية، منهم الملحق الدفاعي الإيراني في الصين، داوود دمغاني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ لها الثلاثاء: "تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شبكة توريد تضم 7 أفراد و6 كيانات في إيران وجمهورية الصين الشعبية".

وعزا البيان تلك العقوبات "لدعمها أنشطة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية ومؤسسة بارشين للصناعات الكيميائية وشركة (ب. ب. صدر)".

وسبق لواشنطن أن أدرجت تلك الشركات على لائحة العقوبات كجهاتٍ فاعلة رئيسية في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وتتضمن العقوبات الجديدة "إدراج الملحق الدفاعي الإيراني في بكين داوود دمغاني، الذي نسق عمليات شراء متعلقة بالدفاع من الصين إلى أفراد إيرانيين".

وأكّدت الخارجية الأميركية أن واشنطن "ما زالت حازمة في التزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعطيل شبكات التوريد الإيرانية والعمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة إيران على أعمالها".

واعتبرت الخارجية في بيانها، أن هذه الإجراءات الجديدة اتُّخِذت "بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وسبل تسليمها".