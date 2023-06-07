سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل القائم بأعمال سفارة أذربيجان في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني ونصير ممدوف
مسرور بارزاني ونصير ممدوف
کوردستان نصير ممدوف مسرور بارزاني السفارة الأذربيجانية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية لدى العراق نصير ممدوف.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية عن استعداد بلاده لتوثيق العلاقات مع إقليم كوردستان.

مشيراً في الوقت ذاته، إلى افتتاح القنصلية العامة لأذربيجان في إقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة.
وجدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع جمهورية أذربيجان.

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