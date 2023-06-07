"العراقي للتجارة" يحذّر عملاءه من الاحتيال الإلكتروني

أربيل (كوردستان 24)- حذّر المصرف العراقي للتجارة، عملاءه من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، داعياً إياهم للحفاظ على سرية معلوماتهم المصرفية ومعلومات بطاقاتهم الإلكترونية.

وقال الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي، "تجنباً لعمليات النصب والاحتيال يرجى منكم الحفاظ على سرية معلوماتكم المصرفية وكذلك معلومات بطاقاتكم الإلكترونية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

منوّهاً في الوقت ذاته إلى أن المصرف "لا يتعامل مع عملتي (الروبل البيلاروسي) و (البوليفار الفنزولي)"، داعياً إياهم لأخذ الحذر من الجهات التي تدّعي تداول تلك العملات".

في غضون ذلك، أكّد الشويلي أن "المصرف العراقي للتجارة TBI لا يتعامل مع أية جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض، وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً".

مشيراً إلى "عدم تعبئة أية استمارة عن طريق أي موقع أو صفحة إلكترونية تتطلب ملء المعلومات السرية لبطاقتكم الإلكترونية، تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني".