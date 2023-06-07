أربیل (كوردستان 24 ) - كشف رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان، د. محمد شكري، اليوم الاربعاء، عن بدأ المباحثات مع عدة شركات ألمانية لإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات في الإقليم.

وقال شكري فی تصریحات صحفیة تابعتها كوردستان24 "أجرينا مباحثات مع عدة شركات ألمانية لإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات في إقليم كوردستان، وتصديرها الى الاسواق، وان يكون الإقليم مركزاً لهذه الشركات التي ستستورد قطع الغيار لانتاج هذه السيارات الألمانية".

واضاف "ان تنفيذ مثل هذه المشاريع تعتبر خطوة مهمة وستعزز القطاع الصناعي باقليم كوردستان وتزيد من فرص العمل"، مبيناً "أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ابدى دعمه الكامل لانشاء مثل هذه المصانع، وسنعلن عن التفاصيل الكاملة لاحقاً".

وأكد رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان، بأن "الهيئة قد وافقت على المشروع وهي مستعدة لتزويدهم بالارض مع تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم".

يذكر ان الكثير من شركات السيارات العالمية لديها افرع في اقليم كوردستان، ولكن لا يوجد مصنع لإنتاج السيارات في الإقليم.