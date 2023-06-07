مزارعون كورد وتركمان يطالبون بوقف الانتهاكات وإرجاع أراضيهم المستولى عليها من الجيش العراقي

‌أربيل (كوردستان 24 ) - طالب المزارعون الكورد والتركمان في محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، بوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها وإرجاع اراضيهم التي استولت عليها الميليشيات وقوات تابعة للجيش العراقي.

وقال ممثلوا المزارعين في مؤتمر صحفي عقد في قرية طوبزاوه، اليوم الاربعاء، وحضره مراسل كوردستان24 انه "بعد 10 ايام من التظاهرات والاحتجاجات واغلاق للشوارع، بسبب استيلاء قوات تابعة للجيش العراقي على اراضي في قرى طوبزاوه و يايچي و بلاوە وعدة قرى اخرى، نطالب من داخل هذه الخيمة التي نصبناها للاحتجاج، بوقف الانتهاكات التي ترتكب بحقنا والاستيلاء على الاراضي التي بدأتها هذه القوات كما كان يفعل نظام البعث البائد".

ومن اللافت انه بالرغم من الاحتجاج والاعتصام منذ 10 أيام، إلا ان ادارة المحافظ المفروض على كركوك راكان الجبوري، لم تقم بأي خطوة لحل مشكلة هؤلاء المزارعين.

كما طالب ممثلو المزارعين الوجهاء والشخصيات والعشائر العربية في كركوك بالوقوف الى جانبهم ودعم مطلبهم العادل في رفض الاستيلاء على اراضيهم ، ورفض هذا الظلم الذي يتعرضون له.

فيما وجهوا دعوة الى نواب كركوك في البرلمان العراقي بدعم قضيتهم في بغداد وطرحها ومتابعتها لدى الجهات المختصة ، ودعم مطالبهم العادلة ، وكذلك مطالبة البرلمان العراقي بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات لجنة شؤون الشمال الملغاة وعدم التعامل بها.

كما شددوا على انهم سيستمرون في اعتصامهم الذي بدأوه قبل 9 ايام حتى الاستجابة لمطالبهم وحسم قضيتهم بشكل نهائي.

يذكر انه بعد ترحيل المواطنين في عهد النظام السابق تم نقل ملكية جميع الاراضي في قرية طوبزاوة الى وزارة الدفاع العراقية، وبعد عام 2003 عاد الكورد وسكانها الاصليون الى اراضيهم التي رُحّلوا منها سابقاً، وحالياً تحاول الفرقة 11 من الجيش العراقي الاستيلاء مرة اخرى على هذه الاراضي.

وبدأ المزارعون الكورد والتركمان في قرية طوبزاوه اعتصاماً مفتوحاً قبل حوالي اسبوع، رداً على محاولات قائد الفرقة 11 من الجيش الاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومنعهم من جني محاصيلهم.

هذا وتواصل الرئيس مسعود بارزاني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول هذه الاعتداءات التي تطال المزارعين الكورد والتركمان ومصادرة أراضيهم ، وطالب الرئيس بارزاني بوقف هذه الا عتداءات الجيش العراقي على قرى توبزاوا وتركلان في كركوك ووضع حد لها .

ووعدت بغداد الرئيس بارزاني بوقف هذه الانتهاكات ووقف التجاوزات التي يقوم بها الجيش العراقي على هذه المناطق .