سیاسة

دیندار زيباري: حكومة إقليم كوردستان محايدة في قضية أطفال داعش

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کوردستان

أربیل (كوردستان24) -قال منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان إن حكومة الاقلیم  محايدة في قضية أطفال داعش ، مشيرا على الحكومة العراقية اتخاذ القرارات اللازمة.

وتابع زيباري اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي في أربيل :"  إن قضية أطفال داعش من أكثر القضايا حساسية وعلى الحكومة العراقية أن تبت فيها. مشددا أن حكومة إقليم كوردستان تؤيد تعديل قانون العنف الأسري وتريد تطبيق التعديل قريباً

.

كما  أشار منسق التوصيات الدولية لحكومة الاقليم  ، فإن الأطراف التي تمنع تعديل قانون العنف الأسري واضحة وتخلق باستمرار عقبات أمام تعديل القانون.

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