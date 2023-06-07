دیندار زيباري: حكومة إقليم كوردستان محايدة في قضية أطفال داعش

أربیل (كوردستان24) -قال منسق التوصيات الدولية لحكومة إقليم كوردستان إن حكومة الاقلیم محايدة في قضية أطفال داعش ، مشيرا على الحكومة العراقية اتخاذ القرارات اللازمة.

وتابع زيباري اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي في أربيل :" إن قضية أطفال داعش من أكثر القضايا حساسية وعلى الحكومة العراقية أن تبت فيها. مشددا أن حكومة إقليم كوردستان تؤيد تعديل قانون العنف الأسري وتريد تطبيق التعديل قريباً

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كما أشار منسق التوصيات الدولية لحكومة الاقليم ، فإن الأطراف التي تمنع تعديل قانون العنف الأسري واضحة وتخلق باستمرار عقبات أمام تعديل القانون.