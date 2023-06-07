سیاسة

هيئة التفاوض تُبدي استعدادها للتفاوض مباشرة مع دمشق بكل الملفات

author_image سوار أحمد
الصورة لموقع "عنب بلدي"
الصورة لموقع "عنب بلدي"
کوردستان هيئة التفاوض دمشق

أربيل (كوردستان24)- أبدت هيئة التفاوض السورية اليوم الأربعاء 7 حزيران 2023، استعداد المعارضة، للتفاوض بشكل مباشر مع الحكومة السورية في دمشق، في كل الملفات.

وصرح رئيس الهيئة بدر جاموس، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الهيئة على قناعة بأن الحل السياسي هو الأساس، وأن القرار الأممي 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية، هو "بوصلتنا".

وتأتي تصريحات جاموس بعد اجتماع المعارضة السورية في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام الماضية، وضم الاجتماع ضم جميع مكونات "هيئة التفاوض" منذ عام 2019، وأقيم على مدار ثلاثة أيام بدءًا من 2 من حزيران الحالي، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، ثم في 4 من حزيران، مع ممثلي عدة دول فاعلة بالملف السوري.

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