أردوغان يبحث مع بوتين تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الأربعاء، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال ضرورة إجراء تحقيق شامل حول انفجار سد "كاخوفكا" بشكل لا يدع مجالاً للشك.

وأشار إلى إمكانية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانفجار، تضم خبراء من روسيا وأوكرانيا، ويشارك فيها ممثلون عن المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة وتركيا.

وأكد في هذا السياق استعداد تركيا القيام بما يقع على عاتقها.

وشدد أردوغان على الأهمية التي يوليها العالم بأسره لاستمرار اتفاقية الحبوب، لافتاً إلى أن الاتفاقية التي أبرمت بجهود مشتركة تلعب دوراً حيوياً في الحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية.

وأوضح أنه يرى فائدة في استمرار المشاورات الجارية مع الأمم المتحدة لإزالة العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وأكد أردوغان عزم تركيا مواصلة الجهود اللازمة لتأسيس السلام العادل بين روسيا وأوكرانيا، واستعدادها تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لإنهاء الصراع.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن تدمير السد الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وتسبب انهيار السد، الثلاثاء، في حدوث فيضانات، وعرّض "زاباروجيا" أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا للخطر، وهدد إمدادات مياه الشرب.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ما سمته "هجوماً إرهابياً روسياً" على سد كاخوفكا.

المصدر: وكالة الأناضول