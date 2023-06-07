حقوق الإنسان وتطبيع العلاقات مع إسرائيل على رأس محادثات بلينكن وبن سلمان

أربيل (كوردستان24)- أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء، محادثات حول عدد من القضايا على رأسها ملفات حقوق الإنسان وتطبيع العلاقات مع إسرائيل ثم اليمن والسودان، حسب مسؤول أمريكي وصف اللقاء بـ "المنفتح والصريح".

وتعد العلاقات بين واشنطن والرياض شديدة التعقيد، فإدارة بايدن تتهم المملكة الخليجية الغنية بالنفط بانتهاك حقوق الإنسان وبالدفع لرفع أسعار النفط الخام.

ولا تزال قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 ترخي بثقلها على العلاقات على الرغم من أن الولايات المتحدة طوت الصفحة إلى حد كبير.

وحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فإن وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي أجريا "محادثات مفتوحة وصريحة شملت مختلف القضايا الإقليمية والثنائية".

وأضاف أن بلينكن أثار خلال الاجتماع ملف "حقوق الإنسان بشقيه: الشق العام وذاك المتعلق بقضايا محددة".

وأوضح أن الاجتماع الذي عقد في القصر الملكي في جدة بدأ قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي واستمر قرابة ساعة و40 دقيقة.

وأضاف أنه خلال الاجتماع تبين وجود عدد من نقاط "التلاقي (...) مع إدراكنا لتلك التي نختلف حولها".

حسب المسؤول الأمريكي فإن وزير الخارجية وولي العهد السعودي "ناقشا إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل واتّفقا على مواصلة الحوار في هذا الصدد".