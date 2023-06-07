سیاسة

البابا فرنسيس سيجري عملية جراحية ستفرض بقاءه بالمستشفى "عدة أيام"

author_image سوار أحمد
العالم البابا الفاتيكان مستشفى

أربيل (كوردستان24)- سيجري البابا فرنسيس، 86 عاما، بعد ظهر الأربعاء في روما، عملية جراحية طارئة تحت التخدير تفاديا لإصابته بانسداد معوي، وفق ما أعلن الفاتيكان.

 وبحسب فريقه الطبي، هذا التدخل أصبح "ضروريا" بسبب الأعراض التي يعاني منها، ما سيفرض بقاءه في المستشفى "عدة أيام".

وقال مدير الإدارة الإعلامية للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن البابا الذي خضع لعملية جراحية في القولون عام 2021، يعاني من فتق "يتسبب في أعراض متكررة ومؤلمة ومتفاقمة".

يأتي ذلك غداة زيارة قصيرة لمستشفى جيميلي في روما الثلاثاء، أعلن الفاتيكان على إثرها أنه خضع لفحوصات.

هذا التدخل الجراحي الذي أصبح "ضروريا" بسبب تفاقم الأعراض التي يعاني منها البابا بحسب فريقه الطبي، سيؤدي إلى بقائه في المستشفى "عدة أيام".

وأوضح بروني أنه "في وقت مبكر من بعد الظهر سيخضع لعملية فتح البطن وجراحة جدار البطن... تحت التخدير العام".

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