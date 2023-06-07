كوردستان تعلن إطلاق نظام تسجيل الشركات والكيانات التجارية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 7 حزيران 2023، إطلاق نظامها الرقمي الجديد لتسجيل الشركات والكيانات التجارية.

ويعدّ نظام تسجيل الشركات والكيانات التجارية عاملًا أساسيًا في استراتيجية التحول الرقمي التي أعلنها رئيس وزراء كوردستان، مسرور بارزاني، وتعدُ هذه المبادرة جهدًا تعاونيًا بين كل من مكتب رئيس الوزراء، مكتب نائب رئيس الوزراء، دائرة تكنولوجيا المعلومات، والمديرية العامة لتسجيل الشركات في وزارة التجارة والصناعة.

وذكر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، ان "النظام الجديد سهل الاستخدام، حيث يعمل على تسهيل وتبسيط عمليات التسجيل لجميع أنواع الأعمال التجارية، مما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطة بتسجيل الأعمال أو الأسماء التجارية، كذلك يلبي النظام احتياجات كل من الشركات المحلية والأجنبية، ويقدم إرشادات مفصلة حول كيفية سير عمليات التسجيل، كما يسمح لمقدمي الطلبات بتتبع الإجراءات وتلقي التحديثات عبر البريد الإلكتروني".

وستجعل المنصة الرقمية الجديدة تسجيل الأعمال والأسماء التجارية أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق، مما يتيح للمشاريع التجارية بالازدهار في المنطقة.

ويتضمن النظام آلية مشاركة البيانات بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين.