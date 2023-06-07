سیاسة

أردوغان: مطلوب أجندة ملموسة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

وذكر أن دعم وجهة نظر العضوية الكاملة والمعاملة العادلة لتركيا، ستضمن فتح آفاق جديدة في العلاقات.
author_image أحمد حاجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أربيل (كوردستان 24)- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة تكثيف الاتصالات على جميع المستويات واتباع أجندة ملموسة في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الأربعاء، مع الرئيس التركي أردوغان، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان: "تماشياً مع (إنجاز) عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي التي لها قيمة استراتيجية كبيرة لأوروبا، فمن الضروري زيادة الاتصالات واتباع أجندة ملموسة وإيجابية في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

وشدد الرئيس التركي على أهمية التعاون في مجالات تحديث الاتحاد الجمركي وضمان تحرير التأشيرات وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وفق البيان.

وذكر أن دعم وجهة نظر العضوية الكاملة والمعاملة العادلة لتركيا، ستضمن فتح آفاق جديدة في العلاقات.

وأشار البيان إلى أن ميشيل جدد تهنئته لأردوغان لإعادة انتخابه رئيساً لتركيا في الانتخابات التي جرت في 28 مايو أيار الماضي.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، ليصبح رئيساً للبلاد لخمس سنوات أخرى.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان حصل على 252.% من الأصوات مقابل 47.8% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد إحصاء الأصوات جميعها.

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