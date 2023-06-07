بعد توقف دام 9 سنوات.. النقل العراقية تعلن تشغيل خط الرحلات المباشرة من بغداد وأربيل إلى تبليسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، تشغيل خط الرحلات المباشرة من بغداد وأربيل إلى تبليسي عاصمة جورجيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان24، إنه "استناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بزيادة عدد وجهات الناقل الوطني، وبالتزامن مع استمرار خطوات تحديث الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية العراقية ورفده بالطائرات الحديثة سيتم يوم غداً الخميس تشغيل خط الرحلات المباشرة من بغداد وأربيل إلى تبليسي (جمهورية جورجيا) بعد توقف استمر لتسع سنوات".

وأشارت إلى أنه "ستنطلق أول رحلة للطائر الأخضر من مطار بغداد الدولي نحو مطار أربيل ومن ثم إكمال وجهتها نحو مطار تبليسي الدولي، وسيكون معدل الرحلات بعد الافتتاح رحلة واحدة إسبوعياً (يوم الخميس) كمرحلة أولى على أن يتم زيادة عدد الرحلات خلال الفترة القادمة".

وتابعت أن "منح تأشيرة الدخول إلى الأراضي الجورجية سيكون حصراً عن طريق مكاتب الشركة المعتمدة رسمياً، على أن يتم اصطحاب المستمسكات المطلوبة (جواز سفر نافذ لمدة لاتقل عن 6 أشهر، صورة شخصية، بطاقة سكن) علماً أن تأشيرة الدخول تستغرق من 7 إلى 10 أيام".