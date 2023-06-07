ميسي يُعلن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انضمامه رسمياً إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء ذلك في لقاء أجراه بطل العالم مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء، أعقب كثيراً من الأخبار والشائعات التي ربطته بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي أو العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

وقال ميسي في حواره: "لقد اتخذت القرار بالانتقال إلى إنتر ميامي، مازلت لم أكمل انتقالي بنسبة 100%، لكن سأواصل مسيرتي هناك".

وأردف: "لو كان الأمر يتعلق بالمال، لكنت ذهبت إلى السعودية أو أي مكان آخر يدر لي الكثير من المال، الحقيقة هي أن قراري النهائي ليس بسبب المال".

وأضاف: "كنت أريد العودة إلى برشلونة ولكن هذا لم يكن ممكناً ولقد تحدثت مع لابورتا وتشافي أكثر من مرة لكن لا أريد تكرار نفس السيناريو الذي حدث آخر عامين مع النادي وأردت اتخاذ القرار بنفسي مع عائلتي".

ومضى قائلاً: "لقد تلقيت عرضاً من فريق أوروبي آخر، لكنني لم أناقشه، لأن فكرتي الوحيدة في اللعب في أوروبا كانت لبرشلونة، وبعد أن أصبحت العودة صعبة، فقد حان الوقت للذهاب إلى الدوري الأمريكي".

وكانت "سبورت" قد كشفت في وقت سابق أن ميسي سيوقع عقداً مع إنتر ميامي لمدة 4 سنوات، مقابل عرض مالي مُغرٍ لم يتم الكشف عنه بعد.

وأشارت بعض التقارير أن إنتر ميامي عرض على ميسي حصة أرباح من شركتا "أبل" و "أديداس" والاستحواذ على فريق أمريكي بعد الانتهاء من عقده.

من جانبه، أكد إنتر ميامي انتقال ليونيل ميسي إلى صفوفه عبر فيديو قصير نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول العقد.