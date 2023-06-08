قضاء شيخان ينتج أكثر من 50 طن من البصل ودعوات لإيقاف الاستيراد

أربيل (كوردستان24)- من المتوقع أن يبلغ إنتاج محصول البصل في قضاء شيخان في إقليم كوردستان، لأكثر من 50 طن في هذا الموسم، وسط تفاؤل من المزارعين.

ويقول أحمد ناجي وهو مزارع، لكوردستان 24، "محصول البصل هذا العام جيد جدا، ولا نواجه أي مشاكل في تسويقه بعد اتفاق حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن إرسال انتاج مزارعي كوردستان الى وسط وجنوبي العراق".

من جهته يؤكد المزارع نوزاد حميد، ان "مساحات واسعة قد تمت زراعتها بمحصول البصل هذا العام، والإنتاج جيد جدا، ومن المهم لنا كمزارعين ألا يتم استيراد البصل من الخارج لأن الإنتاج المحلي متوفر بكثرة".

وفي السنوات الأخيرة، عمد المزارعون في قضاء شيخان الى زراعة أراضيهم بالبصل بنسبة كبيرة، ويقول أنور خضر وهو مستشار لدى مديرية زراعة شيخان، ان مناخ شيخان وتربتها مناسبان جدا لزراعة هذه الأنواع من المحاصيل.