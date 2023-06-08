بهدف مدّ الجسور بين الثقافات.. الجالية الكوردية في المانيا تُنظّم أول لقاء مسرحي

أربيل (كوردستان24)- تنظم الجالية الكوردية في المانيا أول لقاء مسرحي، بهدف مد الجسور بين الثقافات وتعريف الشعوب الأخرى بالمسرح الكوردي.

واللقاء الذي يجري تحت شعار "الذاكرة، السرد، العودة الى الوطن"، ينطلق في 16 من شهر حزيران الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال منظم اللقاء كاراون علي ماجول، لكوردستان 24، ان المسرح هو الفن الحي الذي يجمعنا جميعا، لذا بادرت فرقتنا "كابارت" بالقيام بالخطوة الأولى، نحو تلاقي الثقافات المختلفة والاستمتاع بالعروض المسرحية.

وأضاف ماجول، "دعونا نجمع الممثلين ذوي الخبرة في مكان واحد، ولنجعل من هذا اللقاء رسالة للجمال والحرية وآمل ان يصبح تقليدا سنويا يجري كل عام.

وسيتم خلال اللقاء عرض عدد من العروض المسرحية المختلفة، كما ستجري نقاشات عديدة حول العروض وحول مواضيع مسرحية بشكل عام.