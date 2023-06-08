 لجنة المادة 140 تناقش حل مشاكل أراضي الفلّاحين الكورد وتعويضات المشمولين بالمادة الدستورية

أربیل (كوردستان24) - قال مسؤول ملف المادة 140 في حكومة إقليم كوردستان دژوار فائق، ان لجنة تنفيذ المادة 140 عقدت اجتماعاً في بغداد برئاسة القيادي في الاطار التنسيقي هادي العامري.

دژوار فائق ، قال " اجتمعنا في بغداد في لجنة تنفيذ المادة 140 برئاسة السيّد هادي العامري". مضيفاً "وكان من النقاط المهمة التي ناقشناها هي مفاتحة الحكومة والبرلمان لتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال المنحلتين لحل مشاكل أراضي الفلّاحين ومواضيع أخرى مهمة تتعلق بتعويضات المشمولين بالمادة 140".

وطبقا للمادة 140 في الدستور العراقي الدائم الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

هذا وكانت حكومة إقليم كوردستان قد رحبت بقرار الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة، كما كانت قد دعت إلى تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذه اللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة. كذلك أكد مجلس الوزراء على أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاج الوزاري.

وقد وجّه مجلس وزراء إقليم كوردستان الوفد المفاوض، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيق الإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري.